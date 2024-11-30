شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو إلى تعزيز المراقبة على أنفلونزا الطيور بين الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إلى تعزيز المراقبة على الحيوانات بحثا عن أدلة على الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور (اتش5ان1) من أجل الحد من انتشاره، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز.

وحث المسؤول أيضا على بذل جهود أكبر لتقليل مخاطر انتقال الفيروس إلى أنواع جديدة من الحيوانات وإلى البشر.

وقالت عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف: "ما نحتاجه على مستوى العالم، في الولايات المتحدة وخارجها، هو مراقبة أقوى بكثير للحيوانات، والطيور البرية، والدواجن، والحيوانات المعروفة بأنها عرضة للإصابة".

وقالت الوكالة إنها على اتصال مع وكالات شريكة مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة لزيادة المراقبة على الحيوانات.



وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية الشهر الماضي وجود فيروس أنفلونزا الطيور H5N1 في خنزير بمزرعة خلفية في ولاية أوريجون.

تشكل الخنازير مصدر قلق خاص فيما يتعلق بانتشار إنفلونزا الطيور لأنها يمكن أن تصاب بالعدوى المشتركة بفيروسات الطيور والبشر، والتي يمكن أن تتبادل الجينات لتشكيل فيروس جديد أكثر خطورة يمكن أن يصيب البشر بسهولة أكبر.

وقالت كيركوف "نحن في منظمة الصحة العالمية دائما في حالة استعداد مستمر فيما يتعلق بالإنفلونزا، لأن الأمر ليس مسألة ما إذا كان سيحدث أم لا، بل مسألة متى سيحدث"، مضيفا أن خطر إنفلونزا الطيور على عامة السكان لا يزال منخفضا على مستوى العالم.

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 55 حالة إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور H5N1، بما في ذلك حالة طفل، في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كانت أغلب هذه الحالات بين عمال المزارع الذين كانوا على اتصال بالدواجن أو الأبقار المصابة، ولم يحدث أي انتشار للفيروس من شخص إلى آخر مرتبط بأي من حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولكن عمال الألبان وغيرهم من العاملين في المزارع يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.