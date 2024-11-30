شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا طقس بارد وشبورة كثيفة ورياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، يوم غد الأحد 1 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، غدًا، بـ شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.



