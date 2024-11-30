شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: هناك نمو سياحى ومستهدفات لزيادة معدلات النمو السياحى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على أسعار الدولار، إن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة، قائلا إن الدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن.

وتابع: نعمل على قطاعات الصناعة والسياحة وهناك نمو سياحي ومستهدفات لزيادة معدلات النمو السياحي، متابعا: "المورد المهم بالنسبة لنا هو قناة السويس، وتقديرتنا أن تعود لنفس المعدلات بعد استقرار الأوضاع".

وأوضح أن المدينة الطبية بمعهد ناصر سيكون المشروع الأضخم على مستوى وزارة الصحة.