شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لن نكرر الأخطاء السابقة.. ونطبق سعر صرف مرن للدولار والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على أسعار الدولار، إن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة، قائلا: "الدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن".

وأوضح أن المدينة الطبية بمعهد ناصر سيكون المشروع الأضخم على مستوى وزارة الصحة.

وأوضح إنه على مدار الـ 10 سنوات، تم تنفيذ 1220 مشروعا جديدا فى مشروعات الصحة بالمحافظات، موضحا أن 54 مشروعا سيتم إدخالهم الخدمة اعتبارا من العام المالى القادم.

ولفت إلي أن هناك 24 مشروعا تم تنفيذها في 11 محافظة منذ عام 2022 إلى 2024 بتكلفة قدرها 7.34 مليار جنيه، مضيفا أن عدد المشروعات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي (2024-2025) في 11 محافظة تبلغ 20 مشروعا بطاقة استيعابية 2649 سريرا بتكلفة 10.7 مليار جنيه.