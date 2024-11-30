شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء يتفقد إنشاءات المبنى الجديد لمستشفى بولاق الدكرور العام والان مع تفاصيل الخبر

عقب تفقده مستشفى أم المصريين العام، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لتفقد مشروع إنشاء المبنى الجديد لمستشفى بولاق الدكرور العام.

وخلال التفقد، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، شرحاً تفصيليا لرئيس مجلس الوزراء حول المبنى الجديد للمستشفى، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 222 سريراً، بينها 10 أسرة استقبال، و14 حضانة، و13 سرير رعاية مركزة، و6 أسرة رعاية متوسطة، و19 ماكينة غسيل كلوي، بالإضافة إلى 18 عيادة خارجية، و7 غرف عمليات، و4 معامل، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الأسرة بعد التطوير سيبلغ 238 سريراً.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفى تشمل تخصصات (باطنة، وأطفال، وجراحة عامة، وجراحة عظام، ونساء وتوليد، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، وأطفال مبتسرين، وجراحة الفم والأسنان، وأمراض القلب والصدر، ورعاية مركزة، واستقبال وطوارئ، وعلاج طبيعي، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي، وأشعة مقطعية، ومسالك)، مضيفًا أن الأقسام الخدمية تتضمن أشعة عادية، وموجات فوق الصوتية، وأشعة متنقلة، وC-ARM، ومعامل إكلينيكي باثولوجي، ومعمل هيماتولوجي، ومعمل كيمياء دم، وبنك دم تجميعي، وعلاج طبيعي، ومناظير، وأشعة رنين مغناطيسي.

وخلال جولته بالمستشفى، شرح محافظ الجيزة لرئيس مجلس الوزراء بعض التفاصيل حول مكونات المشروع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المشروع يعد أحد المشروعات الصحية الضخمة على أرض المحافظة، ويتم تنفيذه بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بنسبة إنجاز حاليا تصل إلى 75%، مؤكدا أنه جارِ متابعة المشروع بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ من أجل الإسراع بدخوله إلى الخدمة لرفع مستوى الخدمات الصحية؛ نظرًا لأهميتها في خدمة قطاع كبير من المواطنين بحي بولاق الدكرور والمناطق المجاورة.

فيما استعرض ممثل الهيئة القومية للإنتاج الحربي مكونات المبنى الجديد للمستشفى، لافتا إلى أن المبنى الرئيسي الجديد الجاري إنشاؤه بمستشفى بولاق الدكرور العام يقام على مساحة 25410 م2، ويتكون من دور أرضي وعدد 6 أدوار علوية، بينما يقام مبنى العيادات الخارجية على مساحة 2400م2، ويتكون من دور بدروم وأرضي، وعدد 6 أدوار، بالإضافة إلى محطة للكهرباء، وخزان عضوي، وخزان للمياه.

وخلال تواجده بالمبنى، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه أعمال تجهيزات صالة انتظار المرضى، كما توجه لتفقد أحد المعامل وأقسام الأشعة، ثم صعد الدكتور مصطفى مدبولي للطابق الثاني لتفقد عدد من غرف إقامة المرضى، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع؛ حتى يتسنى التوسع في تقديم الرعاية الصحية لأهالي المنطقة، ورفع مستوى جودتها.

وفى ختام الجولة التفقدية، وجه رئيس الوزراء الشركة المنفذة باستمرار متابعة الصيانة الداخلية للمبني بالتوازي مع انتهاء اعمال تشطيبات المبني، وذلك للحفاظ على التشطيبات الداخلية للمبني والمعدات، موجها بضرورة تطوير شبكة المرافق والطرق المحيطة والمؤدية للمستشفى، لتتواكب مع أعمال التطوير والتوسعة القائمة.