شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة حركة المرور بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد رفع آثار انقلاب سيارة والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمدينة قليوب، بعد رفع آثار انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالحديد، والتى تسببت فى تعطل الحركة المرورية، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد شهد الطريق الزراعي، انقلاب سيارة نقل كبيرة محملة بالحديد بمدينة قليوب فى محافظة القليوبية اتجاه القاهرة، مما تسبب فى تعطل حركة الطريق، فيما دفع رجال المرور بمعدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا بانقلاب سيارة نقل كبيرة محملة "حديد" عند قليوب اتجاه القاهرة بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، مما تسبب فى تعطل حركة الطريق.

فيما دفع رجال المرور بمعدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.