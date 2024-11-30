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أسعار الخضراوات بمنافذ وزارة التموين والطماطم ب 8.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - ضخت  وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت ، كميات كبيرة من منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة ، بجانب توفير السلع الغذائية  لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية

الطماطم  8.5جنيه -

البصل 15جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 19 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 25 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20جنيها

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 25 جنيها

 

 

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