شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشهد تخريج الدفعة الأولى من مدرسة ظهر للتكنولوجيا ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد، بمشاركة المهندس كريم إبراهيم علي بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي الكهربائية.

ويرافق الوزير خلال الفعاليات الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

جدير بالذكر، أن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية انطلقت عام 2021، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومحافظة بورسعيد، وبالاشتراك مع مؤسسة ايوك، وشركة الغاز الطبيعي المصرية القابضة وشركة بترول بلاعيم ومؤسسة السويدي إلكتريك، وذلك بهدف تعزيز مهارات الشباب التقنية لتحسين فرص العمل في محافظة بورسعيد من خلال تعليم وتدريب تقنيين مهنيين ممتازين، إلى جانب تلبية احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنمو الاقتصادي في مصر.

وتضم مدرسة حقل ظهر التكنولوجية الفنية المتقدمة 5 أقسام، تتضمن تخصصات صيانة وتشغيل معدات الطاقة، والصيانة الكهربائية، والشبكات وأمن المعلومات، واللوجستيات، وصيانة السيارات والمركبات الخفيفة.