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مصر تستضيف غدًا مؤتمر وزراء الكهرباء العرب واحتفالية توقيع السوق المشتركة

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمر وزراء الكهرباء العرب، بحضور السفير احمد أبوالغيط وعدد من وزراء الكهرباء فى الدول العربية، يبدأ المؤتمر غدا الاحد بانعقاد المكتب التنفيذي.

وينعقد المجلس الوزاري بعد غد الاثنين، يعقبه مؤتمرا صحفيا، ومراسم توقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ، ويتم افتتاح المعرض الذى نظمته الوزارة على هامش المؤتمر ، تم التنسيق مع جامعة الدول العربية للحضور والمشاركة فى الجلسة الافتتاحية والمؤتمر الصحفي واحتفالية توقيع اتفاقية السوق المشتركة والمعرض وتغطية الفعاليات من قبل وسائل الإعلام ، وهناك وسيلة انتقال تم توفيرها لمن يرغب ، يرجى التنسيق بخصوص الاسماء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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