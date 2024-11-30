رئيس الوزراء يتفقد مستشفى أورام دار السلام

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى أورام دار السلام.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة؛ وذلك في إطار متابعة أداء المنظومة الصحية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة، بالإضافة إلى الاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.

وتشمل جولة الدكتور مصطفى مدبولي مستشفييْ "أم المصريين العام"، و"بولاق الدكرور العام" بمحافظة الجيزة، ويرافقه خلالها المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومن المقرر تفقد مستشفيات: "أورام دار السلام (هرمل)"، و"بولاق أبوالعلا"، و"معهد ناصر" بمحافظة القاهرة، ويرافقه خلالها الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد مستشفى "أم المصريين العام"، وعقب وصوله، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمنح قطاع الصحة اهتماما كبيرا سعياً لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها، وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إقامة وتطوير المنشآت الصحية، من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف المرجوة.

وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك اهتمامًا كبيرًا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، لافتا إلى أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات لدى الدولة دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار نبذة عن المشروعات الصحية المُنفذة والجاري تنفيذها منذ عام 2014 حتى عام 2024، التي بلغ عددها 1219 مشروعا في 27 محافظة بتكلفة إجمالية 177 مليار جنيه، منها 24 مشروعا تم تنفيذها في 11 محافظة منذ عام 2022 إلى 2024 بتكلفة قدرها 7.34 مليار جنيه، مضيفا أن عدد المشروعات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي (2024-2025) في 11 محافظة تبلغ 20 مشروعا بطاقة استيعابية 2649 سريرا بتكلفة 10.7 مليار جنيه.

جولة رئيس الوزراء