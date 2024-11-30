شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبدأ جولته بتفقد مستشفى أم المصريين والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، مستشفى أم المصريين العام، وأعمال رفع الكفاءة بها .

ويتضمن مشروع رفع كفاءة مستشفى أم المصريين العام، إنشاء مبني سعة 287 سريرا وإنشاء مبني عيادات خارجية، على أن يتم الانتهاء من تتفيذ المشروع فى 30 سبتمبر 2028.

وتصل القيمة التقديرية للمشروع، 3 مليارات جنيه، كما سيتم رفع كفاءة الأسوار والبوابات الخارجية.