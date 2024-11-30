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رئيس الوزراء يبدأ جولته بتفقد مستشفى أم المصريين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

السبت، 30 نوفمبر 2024 11:17 ص

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، مستشفى أم المصريين العام، وأعمال رفع الكفاءة بها .

ويتضمن مشروع رفع كفاءة مستشفى أم المصريين العام، إنشاء مبني سعة 287 سريرا وإنشاء مبني عيادات خارجية، على أن يتم الانتهاء من تتفيذ المشروع فى 30 سبتمبر 2028.

وتصل القيمة التقديرية للمشروع، 3 مليارات جنيه، كما سيتم رفع كفاءة الأسوار والبوابات الخارجية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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