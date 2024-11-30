شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مبنى سعة 287 سريرا.. تفاصيل مشروع رفع كفاءة مستشفى أم المصريين والان مع تفاصيل الخبر

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، عدد من المستشفيات فى جولة تفقدية يرافقه خلالها عدد من المسئولين، ويبدأ الجولة بتفقد مستشفى أم المصريين العام.

ويتفقد مشروع رفع كفاءة مستشفى أم المصريين العام ، والذى يتضمن إنشاء مبني سعة 287 سريرا، وإنشاء مبني عيادات خارجية، على أن يتم الانتهاء من تتفيذ المشروع فى 30 سبتمبر 2028.

وتصل القيمة التقديرية للمشروع، 3 مليارات جنيه، كما سيتم رفع كفاءة الأسوار والبوابات الخارجية.

مشروع تطوير مستشفى ام المصريين