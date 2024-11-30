شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، فى تمام الساعة الواحدة صباح اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأكدت هيئة الموانئ البحر الأحمر أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، وقام مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر قد أعلن إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر أمس الجمعة فى تمام الساعة الرابعة مساء؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت شدة الرياح 26 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، وحالة البحر مضطربة جداً.

كما أعلنت فى تلك التوقيت إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.