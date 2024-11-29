شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب باجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بسبب استمرار مجازر غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، فى ظل استمرار المجازر وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وآخرها المجازر فى بيت لاهيا والنصيرات، والتى راح ضحيتها نحو مئة شهيد وعشرات الجرحى.



وحذرت الرئاسة الفلسطينية - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- من مخاطر استمرار هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية التى تقوم بفصل شمال قطاع غزة عن باقى القطاع، واستمرار استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين، بهدف تهجيرهم عن أرضهم ومنازلهم.



وأكدت ضرورة التدخل الفورى من قبل المجتمع الدولى لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها وعدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التى تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفورى لأهلنا فى قطاع غزة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولى 2735 الداعى لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة.