شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل تتسبب فى الإصابة بمرض السكرى تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

يعد مرض السكر هو عجز الجسم عن المحافظة على نسبة جلوكوز الدم في حدود المستوى الطبيعي، ويوجد العديد من العوامل والأسباب التي تساهم في تزايد نسبة السكر في الدم.

تناول كميات كبيرة من مصادر الطاقة. السمنة. الحمل. زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية. اضطرابات الجهاز العصبي.

العوامل التى تزيد من الإصابة بمرض السكرى ،وفقا لما ذكرته وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي:

وتعمل هذه العوامل على إحداث الإصابة عن طريق زيادة إفراز هرمون الكورتيزون، وهو عامل هرموني يتسبب في الإصابة بالسكري .