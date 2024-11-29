شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل تتسبب فى الإصابة بمرض السكرى تجنبها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائلالجمعة، 29 نوفمبر 2024 09:08 م
يعد مرض السكر هو عجز الجسم عن المحافظة على نسبة جلوكوز الدم في حدود المستوى الطبيعي، ويوجد العديد من العوامل والأسباب التي تساهم في تزايد نسبة السكر في الدم.العوامل التى تزيد من الإصابة بمرض السكرى ،وفقا لما ذكرته وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي:
- تناول كميات كبيرة من مصادر الطاقة.
- السمنة.
- الحمل.
- زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية.
- اضطرابات الجهاز العصبي.
وتعمل هذه العوامل على إحداث الإصابة عن طريق زيادة إفراز هرمون الكورتيزون، وهو عامل هرموني يتسبب في الإصابة بالسكري .
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