شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالجمعة، 29 نوفمبر 2024 08:03 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة "عناصر جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 300 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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