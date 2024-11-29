شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لحزب الله: الاحتلال أوقف عدوانه على لبنان دون أن يحقق أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الخطط التي وضعها نصر الله فعالة وتأخذ بعين الاعتبار التطورات والظروف والخيارات المتعددة، والاحتلال أوقف عدوانه على لبنان دون أن يحقق أهدافه.

وأضاف الأمين العام لحزب الله خلال كلمته نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن صمودنا أرعب جيش الاحتلال وأدخل اليأس على سياسييه وقادته، ونعلن بشكل رسمي أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي تحقق في 2006 لأننا منعنا الاحتلال من القضاء على حزب الله.

وتابع الأمين العام لحزب الله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر بفشله في المعركة أمام حزب الله وهذا يمثل لنا انتصارا كبيرا، ونتنياهو برر التوصل إلى اتفاق بأنه يريد ترميم جيشه وإعادة تسليحه وهو يعترف بضعف إسرائيل وانهزامها في المعركة، وسنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد 9 يناير المقبل.