شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء : دعم الابتكار وتعزيز التعاون في القطاع الدوائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت هيئة الدواء المصرية، جلسة حوارية، تحت عنوان "تميز هيئة الدواء المصرية: ريادة تنظيمية تتماشى مع رؤية مصر 2030" في ختام فعاليات مؤتمر جمعية المعلومات الدولية (DIA) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وترأس الجلسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حيث ألقى كلمة؛ رحب فيها بالحضور وأكد على أهمية هذا الحدث المهم كمنصة تجمع قادة الصناعة الدوائية والهيئات التنظيمية الإقليمية والدولية لدعم الابتكار وتعزيز التعاون في القطاع الدوائي.

وشدد على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في الريادة التنظيمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ موضحا دور مصر الفاعل في القارة الإفريقية والإجازات التي حققتها الهيئة في رفع كفاءة القدرات التنظيمية المختلفة للدول الإفريقية، وتميز مصر كمركز تدريبي لكافة السلطات التنظيمية بالقارة.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتور مدحت الغباشي، المستشار السابق لهيئة الدواء المصرية لشئون المعامل الرقابية والمرجعية

تناولت الجلسة مسيرة هيئة الدواء المصرية نحو التميز التنظيمي، حيث استعرض الدكتور أيمن الخطيب الجهود المبذولة لمواءمة اللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية، وتعزيز الأسس التشريعية لضمان فعالية الأنظمة الدوائية،

وألقى د. يس رجائى الضوء على بعض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الدوائي المصري، مؤكداً على دعم الهيئة لتوطين الصناعة وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي والقدرات التصنيعية التي تؤهل مصر للاعتماد من كافة الجهات الدولية، وقد أشارت د.أسماء فؤاد إلى الإنجاز التاريخي المتمثل في حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية في إنتاج اللقاحات والحصول على مستوى النضج الثالث، ودور ذلك في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، استعرض الدكتور مدحت الغباشي التطور الكبير الذي شهدته المعامل الرقابية، مما دعم المصنعين المحليين والدوليين، وأسهم في تعزيز الابتكار وضمان جودة إنتاج الأدوية.

تأتي الجلسة في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في صناعة الأدوية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.