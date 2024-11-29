شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: فلسطين ستظل دائماً قضية إنسانية نبيلة وقضية كل من يؤمن بالعدل والسلام والان مع تفاصيل الخبر

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"فلسطين ستظل دائماً قضية إنسانية نبيلة وقضية كل من يؤمن بالعدل والسلام".