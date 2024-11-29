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السيدة انتصار السيسى: فلسطين ستظل دائماً قضية إنسانية نبيلة وقضية كل من يؤمن بالعدل والسلام

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 05:47 م

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"فلسطين ستظل دائماً قضية إنسانية نبيلة وقضية كل من يؤمن بالعدل والسلام".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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