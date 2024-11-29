شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم العالى: ختام انتخابات الاتحادات الطلابية 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم العالى: ختام انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025

رئيس هيئة الدواء المصرية يجتمع مع رئيس جمعية المعلومات الدوائية لبحث التعاون

تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمساحة 8.95 فدان

الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر السلع بسوق اليوم الواحد بالإسماعيلية

رئيس جامعة الأزهر يطمئن على سلامة طلاب المدينة الجامعية بأسيوط عقب نشوب حريق

تخفيضات تصل لـ30%.. انطلاق أسواق اليوم الواحد فى الجيزة

الصحة: مصر تلعب دورًا محوريًا فى مساعدة الدول على وضع استراتيجيات مكافحة فيروس c

أيمن عاشور: مصر تحصل على العضوية الكاملة بشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية

إبراهيم نجم: المجازر الإسرائيلية فى غزة تمثِّل أزمةً أخلاقية عالمية

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يكرمان فرق عمل تنظيم المنتدي الحضري العالمي

‫الزراعة: إعدام شحنة 2000 لتر إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية

وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد فى إمبابة