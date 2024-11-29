شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن سيارة أطلقت النار تجاه القوة الإسرائيلية قرب الخليل، مشيرا إلى أن العملية تمت دون وقوع إصابات، مؤكدا أن السيارة نجحت فى الانسحاب بعد ذلك.

وأكدت جيش الاحتلال أن قوات إسرائيلية كبيرة تجرى عمليات تمشيط واسعة بحثا عن مطلقى النار بعد انسحابهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى إصابة 4 جنود فى عملية إطلاق النار قرب أرئيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، اليوم الجمعة، تبنيها الكمين الذى استهدف دورية للاحتلال وحافلة قرب مستوطنة أرئيل، وقالت إن "منفذها هو الشهيد سامر حسين الذي باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة في أرئيل فأصاب 9، جراح 3 منهم حرجة".

وأضافت القسام، في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها.