شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة جديدة من المساعدات المصرية تصل غزة.. من بينها مواد غذائية وألبان والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مصر مساعداتها ممثلة من شركة الأقصى للأمن والحراسة، بتوزيع مواد غذائية وألبان على المخيمات الفلسطينية ضمن دفعة مساعدات جديدة، حيث قدم أهالى غزة الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لما يقدمه من دعم لأهالى غزة.

ويأتى هذا تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمى الفلسطينى، والذى يوافق 29 نوفمبر من كل عام.

وذلك ضمن دور مصر الحيوى فى تقديم المساعدات لأهالى غزة، والمساهمة فى تخفيف آثار العدوان الإسرائيلى الغاشم على الأراضى الفلسطينية، وتعرضها للتدمير مما تسبب فى تشريد أهالى قطاع غزة بلا مأوى او مأكل.