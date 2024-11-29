شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحمى الأشقاء بغزة من برودة الشتاء.. توزيع بطاطين على المخيمات فى دفعة مساعدات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مصر تقديم مساعدات إنسانية إلى أهالينا فى غزة، حيث قدمت مساعدات ممثلة من شركة الأقصى للأمن والحراسة، ووزعت بطاطين على المخيمات الفلسطينية، وقدم أهالى غزة الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لما يقدمه من دعم لأهالى غزة.

وذلك ضمن جهود جمهورية مصر العربية ودورها الحيوى فى تقديم المساعدات لأهالى غزة، للمساهمة فى تخفيف آثار العدوان الإسرائيلى الغاشم على الأراضى الفلسطينية، وتعرضها للتدمير مما تسبب فى تشريد أهالى قطاع غزة بلا مأوى أو مأكل.

ويأتى هذا تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمى الفلسطينى والذى يوافق 29 نوفمبر من كل عام.