شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالبرلمان الأرجنتينى: 80% من البنية التحتية فى غزة تم تدميرها بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة في البرلمان الأرجنتيني مونيكا شلوتهاور، إن 80% من البنية التحتية في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل وندعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وقالت النائبة مونيكا شلوتهاور، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إنه على جميع الحكومات أن تتخذ خطوات عاجلة من أجل وقف إطلاق النار في غزة والشعب الفلسطيني يعاني من نقص في الخدمات الأساسية والطبية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.