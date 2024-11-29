شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتفقد أعمال إنشاء مركز "مجدى يعقوب" لأمراض وأبحاث القلب بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال إنشاء مركز مؤسسة مجدي يعقوب العالمي لأمراض وأبحاث القلب الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث كان فى استقبالها الدكتور مجدي إسحاق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب، والدكتورة زينة توكل المدير التنفيذي للمؤسسة.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تفقد أروقة المركز المقرر افتتاحه العام المقبل 2025، مطلعة على التجهيزات الجارية به، كما التقت العاملين في الإنشاءات، مشيدة بالمستوى المتميز المصمم المركز عليه.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى شرح تفصيلي حول نموذج الإنشاء وخطة البرنامج الوظيفي للعمل بالمركز والخدمات التي ستقدم خلاله، حيث يتضمن 35 عيادة خارجية، وتم بناؤه على مساحة 35 فدانًا، ويتكون المبنى من 4 طوابق و 4 ملاحق طبية، ويسع المركز 300 سرير بما يؤهله لتوفير خدمات طبية لما يقرب من 12 ألف مريض كل عام .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بما رآته من إنجاز العمل على أرض الواقع، مبدية فخرها بهذا الصرح العملاق الذي يهدف لتقديم نموذج طبي متميز على أفضل المستويات العالمية في علاج أمراض القلب بشكل مجاني بالكامل، كما أنه يعمل على تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لمرضى القلب في المنطقة بأكملها، إلى جانب تقديم التدريب وإجراء البحوث الرائدة التي ستفيد الأجيال القادمة.



تفقد وزيرة التضامن



جانب من الجولة



جانب من جولة الوزيرة



جولة وزيرة التضامن