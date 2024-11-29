شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجازر إسرائيلية فى غزة ترفع عدد الضحايا لـ44363 شهيدا و105070 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 44363 شهيدا و105070 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيان الجمعة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا، وإصابة 137 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.