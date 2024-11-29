شكرا لقرائتكم خبر عن المواطنون يستقبلون وزير التموين بحفاوة بعد افتتاح سوق اليوم الواحد بالأميرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل العديد من المواطنون الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بحفاوة كبيرة خلال افتتاحه سوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يوفر السوق كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والخضراوات والفاكهة وبيض المائدة وسلع غير غذائية مثل المنظفات بأسعار مخفضة من 20 إلى 30 % ،

كما حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على الحديث مع المواطنين والاستماع لآرائهم حول مبادرة سوق اليوم الواحد ،حيث أشاد المواطنون بمبادرة وزارة التموين بإطلاق سوق اليوم الواحد ،مؤكدين أن توفر السلع بأسعار منخفضة يساهم فى تخفيف الضغوط المالية عليهم، خاصة مع ارتفاع الأسعار فى الأسواق التقليدية، كما أبدوا إعجابهم بتنظيم الأسواق والحرص على توافر جميع احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لوزارة التموين كذلك التعاون مع القطاع الخاص ،مما يضمن لهم الراحة والأمان فى تلبية احتياجاتهم اليومية

ويأتى افتتاح السوق بمنطقة الاميرية اليوم الجمعة بعد نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق فى إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد فى مناطق مدينة نصر وحلوان واليوم بمنطقة الاميرية وجارى التوسع فى الاحياء والمدن المختلفة حيث سبق واطلقت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية سوق اليوم الواحد فى العديد من المحافظات المختلفة ولاقى قبولا كبيرا من جانب المواطنين.



استقبال المواطنين للوزير



جانب من الترحيب بالوزير