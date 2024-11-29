شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يهنئ الفائزات بجوائز التميز الحكومي العربي 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لحصولها على جائزة أفضل محافظ عربي، وذلك عن فترة عملها كمحافظة لدمياط، والدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لحصولها على جائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز الحكومى العربى لعام ٢٠٢٤ التى اقيمت بجامعة الدول العربية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بحصول الدكتورة منال عوض والدكتورة مى عبد الحميد على تلك الجوائز الهامة، مؤكدة أن تلك الجوائز تعكس انجازاتهما وجهودهما الملموسة فى هذه المناصب، كما تبرز قدرات المرأة المصرية المتميزة فى جميع المجالات، وتاتى انعكاسا للدعم الدائم وايمان الارادة السياسية بقدرات وامكانات المرأة المصرية،متمنية لهما دوام النجاح والتوفيق.

كما يتقدم المجلس بخالص التهانى إلى الأزهر الشريف، لنيل مشروع إنشاء وحدة لّم الشمل من مركز الأزهر العالمى للفتوى تكريماً خاصاً من جائزة التميز الحكومى العربي.

يذكر أن جوائز التميز الحكومى العربى تهدف إلى الاحتفاء بالتجارب والنماذج الناجحة فى تطوير الإدارة الحكومية فى المنطقة العربية، وتسليط الضوء عليها، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، وترسيخ هذه النماذج كمرجعية للفكر القيادى الإيجابى لدى القطاعات الحكومية لتبنّى التميّز المؤسسي، وتحفيز مواكبة المفاهيم الجديدة والتطورات التكنولوجية لضمان النجاح فى تنفيذ التوجهات الحكومية المستقبلية.