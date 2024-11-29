شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق قافلة مواد غذائية لمساعدة 8 آلاف أسرة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق تحيا مصر قافلة إطلاق "أسبوع الخير" في محافظة أسيوط بهدف تقديم الدعم لـ 8000 أسرة، بالإضافة إلى تنظيم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة من محافظات جنوب الصعيد، وذلك في الملعب المكشوف بمقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أنشطة الصندوق لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم اللواء عمرو أحمد جميل، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد، وزير الثقافة، بالإضافة إلى محافظي أسيوط وسوهاج وأسوان، وعدد من قادة، وضباط المنطقة الجنوبية العسكرية، وصندوق تحيا مصر، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الشريكة، كما شارك في الحفل عدد من الفنانين ونجوم المجتمع.

من جانبه، أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن "أسبوع الخير" يقدم نموذجًا يُحتذى به في مجال العمل الخيري، حيث تمكن من الوصول إلى آلاف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير حزمة متكاملة من المبادرات والخدمات، وأضاف أن أسبوع الخير يشمل مشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، مما يعكس أهمية العمل الخيري والتكاتف المجتمعي للوصول إلى الأسر الأشد احتياجًا.

وأضاف أن "أسبوع الخير" تضمن تنظيم أكبر معرض للكساء في محافظة أسيوط، والذي يهدف إلى تقديم فرصة للأسر الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم كهدية من صندوق تحيا مصر، ويشمل المعرض 100 ألف قطعة ملابس، بالإضافة إلى أحذية، حقائب مدرسية، إكسسوارات، أواني للطهي، ألحفه وبطاطين، ولمبات إنارة بواقع ١٥ قطعة لكل أسرة، حيث يستقبل المعرض يوميًا 3000 أسرة بالتعاون مع بنك الكساء المصري.

وأشار عبد الفتاح إلى أن "أسبوع الخير" نجح في توفير كراتين المواد الغذائية واللحوم، حيث بلغ إجمالي وزن المواد الغذائية الجافة 100 طن موزعة على 8000 كرتونة، بالإضافة إلى 6 طن من اللحوم، و2100 كيلو من الدواجن،48000 ألف عبوة عصير و35 ألف قطعة حلوي، تم ذلك لتلبية لاحتياجات الأسر الأولي بالرعاية التي تم تحديدها بدقة عبر أبحاث ميدانية في مختلف مناطق محافظة أسيوط، في إطار مبادرة "بالهناء والشفاء".

وأضاف أنه تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، تم تنظيم قافلة طبية شاملة خلال أسبوع الخير بعيادات لكافة التخصصات لإجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان للفئات الأولى بالرعاية وكذلك توفير النظارات الطبية وسماعات الأذن والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والتحاليل والأشعة، بالإضافة إلى إتمام التحويلات المطلوبة لإجراء العمليات الطبية اللازمة لهم.

وحرْصًا على تقديم أفضل الخدمات لذوي الهمم، شهدت الفعاليات مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى التعريف على كارت الخدمات المتكاملة، كما تم توفير مجموعة من الأدوات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة، مثل المصاحف والأوراق بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية.

وفي حفل الزفاف الجماعي امتلأت الأجواء بالفرح والبهجة مع دخول موكب العرسان إلى ساحة الاحتفال، حيث ساد التصفيق الحار والفرح بين الحضور، وقد ألقى الوزراء وكبار الشخصيات كلمات تهنئة بمناسبة هذا الحدث السعيد في حياة العروسين.

حصل العرسان على مجموعة من الهدايا تشمل (طقم شبكة ذهب، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، طقم أدوات طهو، مفروشات، لحاف، بطانية، وسجاد) وذلك بهدف المساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الشباب والفتيات الذين يستعدون للزواج.

يُذكر أن "أسبوع الخير" شمل محافظتي شمال سيناء والإسكندرية، مستهدفًا الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع. وتعتبر مبادرات صندوق تحيا مصر تطبيقًا عمليًا لاستراتيجية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني. يأتي ذلك ضمن جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مع الحرص على تغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين. كما يسعى البرنامج لتحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظم رقابية صارمة على عملية الاختيار والتوزيع، مما يضمن وصول الخدمات إلى المستحقين.



توافد المواطنين على صندوق تحيا مصر



جانب من القافلة



جانب من حفل الزفاف الجماعى



حفل زفاف جماعى



صندوق تحيا مصر