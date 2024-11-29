شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول توقع بروتوكولا مع "كارجاس" لتقسيط تحويل السيارات للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة عباس صابر، عن تفاصيل بروتوكول التعاون بين شركة كارجاس لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وعرض الأسعار المقدم للعاملين داخل قطاع البترول، وانظمة التقسيط لتكلفة التحويل والتى تستمر علي مدار 3 سنوات بدون فائدة وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة، والمصاريف الإدارية.

وأوضح عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن البروتوكول الذى تم بين النقابة وشركة كارجاس، يأتى تماشيا مع توجيهات وزارة البترول، نحو التحول لاستخدام الغاز الطبيعي للمحافظة علي البيئة وتقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتخفيف الأعباء عن العاملين، من خلال تيسيرات للمواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة بجميع محافظات الجمهورية، حيث ينص البروتوكول علي تقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى للعاملين داخل قطاع البترول من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد للعاملين وأقل تكلفة من العروض الأخرى.

وأشار رئيس النقابة، إلى أن هناك أكثر من 200 ألف عامل سيستفيدون من البروتوكول، داخل قطاع البترول، وأَضاف: أن التقديم للاستفادة من العرض من خلال استمارة تحويل وتركيب الغاز للسيارات من النقابة العامة للعاملين بالبترول، أو من خلال اللجان النقابية بالشركات من خلال استيفاء البيانات المطلوبة بالاستمارة.