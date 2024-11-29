شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكرانى يعلن استهداف مستودع النفط الروسى بمنطقة روستوف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الأوكراني استهداف مستودع النفط الروسي بمنطقة روستوف، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة فوروفسكوي ورازدولنوي في دونيتسك، وقالت: دفاعاتنا الجوية أسقطت 10 صواريخ أتاكمز أمريكية بعيدة المدى خلال أسبوع وقواتنا دمرت منشأتين عسكريتين ومنشأة لصواريخ نبتون المضاد للسفن التابع للجيش الأوكراني عبر استخدام صواريخ باليستية من طراز جروم-٢.