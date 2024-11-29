شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الإسرائيلى: إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار على حافلة قرب أرئيل 3 حالات منهم خطيرة وقتل منفذ العملية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بإصابة 5 إسرائيليين فى إطلاق نار على حافلة شمالي الضفة الغربية.