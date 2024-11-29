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الإسعاف الإسرائيلى: إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 12:52 م

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار على حافلة قرب أرئيل 3 حالات منهم خطيرة وقتل منفذ العملية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بإصابة 5 إسرائيليين فى إطلاق نار على حافلة شمالي الضفة الغربية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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