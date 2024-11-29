شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان في قصف إسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان في قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وأدى الصلاة على رئيس قسم العناية المركزية في مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت، والذي ارتقى بقصف الاحتلال خلال ذهابه للعمل، عددا من الفلسطينيين.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 أشخاص، إثر قصف إسرائيلي استهدف ليلة أمس خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس.

وفي وقت سابق، استهدفت المسيرات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ما أسفر عن إصابة مديرها الدكتور حسام أبو صفية وعدد من الكوادر الطبية، حيث أفادت المصادر إلى أن أبو صفية، أصيب بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" أثناء تفقده المرضى داخل أروقة المستشفى.