شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: 4599 فُرصة عمل جديدة في 53 شركة خاصة بـ10 مُحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إنها تلقت طلبات جديدة من 53 شركة قطاع خاص فى 10 محافظات لديها 4599 وظائف مٌتوفرة الآن، فى عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوى الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحى والاجتماعى.

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر ديسمبر 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت".

وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقى باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة فى 10 محافظات،هى : القاهرة، والجيزة ،والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنيا،وجنوب سيناء، وأسوان، والغربية، وفى تخصصات: أخصائى تسويق، وأخصائى موارد بشرية، ومهندس إتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفى ميكانيكا وتحكم كهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، وليدى جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائى مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، واخصائى تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفى إنتاج، وأفراد أمن، ومهن الفندقة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وجاء فى البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،بدمجهم فى سوق العمل..كما يُشار هنا إلى أنه فى إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التى تقدمها الشركات الخاصة،وتطوير منظومة "التدريب من أجل التشغيل ".

ويأتى ذلك، فى إطار المشاركة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التى تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة فى المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل فى القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التى تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهنى مجانى تؤهل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التى تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتى تُوفر فرص عمل للشباب فى القطاع الخاص.

ويوجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص فى كل الوظائف.