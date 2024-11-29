شكرا لقرائتكم خبر عن كرتونة البيض بـ145 جنيها.. سوق اليوم الواحد يحطم الأسعار فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بإمبابة بأسعار مخفضة من 20 الى 23% من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة للوزارة ، حيث تم طرح بيض المائدة بسعر 145 جنيها بالإضافة الى توفر كافة المنتجات والحوم والدواجن في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير الحصول على سلع بأسعار اقل من الأسواق الأخرى بعدما نجحت وزارة التموين في تعزز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية على مدار الأسابيع الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل سعيد محافظ الجيزة قد افتتح النموذج الأول لأسواق "اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة، بحضور الدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.



سعر البيض



متابعة أسعار سوق اليوم الواحد



وزير التموين فى سوق اليوم الواحد



وزير التموين ومحافظ الجيزة يتابعان أسعار البيض



وزير التموين ومحافظ الجيزة يتابعان السوق



وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد