شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات وزارة الداخلية للحجاج.. رحلة آمنة فى ضيافة الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

تتوالى الاستعدادات المقدسة، ويبدأ العد التنازلي للحجاج الذين فازوا في قرعة حج 1446هـ / 2025م، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة من الإرشادات والتنبيهات التي تضمن سير رحلة الحج بأعلى درجات من التنظيم، وفي أجواء من الراحة والطمأنينة.

التكاليف والإجراءات: بداية طريق الطهر

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على حجاج بيت الله الحرام، حددت وزارة الداخلية تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ، والتي يبدأ سدادها من يوم السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى يوم الأحد 22 ديسمبر 2024. المبلغ الإجمالى يبلغ 220,300 جنيه مصرى، وهو يشمل جميع التكاليف باستثناء تذاكر الطيران، والتي سيتم تحديد قيمتها بعد إعلان شركة مصر للطيران. السداد يتم عبر فروع البنوك الوطنية أو مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، على أن يتم السداد باستخدام بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

ومن جانب آخر، أكدت الوزارة أنه فى حال عدم سداد المبلغ فى الموعد المحدد، يعتبر ذلك تنازلاً عن فرصة الحج دون أى مسؤولية على الوزارة.

المستندات المطلوبة: خطوة حاسمة نحو أداء الفريضة

ولضمان سير الإجراءات بكل سلاسة، حددت وزارة الداخلية مجموعة من المستندات الضرورية التى يجب على الفائزين تقديمها.

تبدأ العملية بجواز سفر دولي مميكن ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ 19 فبراير 2025 (20 شعبان 1446هـ)، مع التأكد من خلو الجواز من الثقوب ووجود صفحات فارغة، بالإضافة إلى إيصال سداد التكاليف، وشهادة صحية تثبت تطعيم الفائز ضد الالتهاب السحائي، فضلًا عن شهادة التحصين ضد فيروس كورونا للأشخاص فوق 65 عامًا، كما يشترط التقرير الطبي المعتمد من مستشفى معتمد، إلى جانب البصمة العشرية (فيش حج مميكن) وبيان الموقف التجنيدي للفائزين من الذكور في سن التجنيد.

التعليمات: الطريق إلى السلامة والراحة

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية لم تقتصر على تنظيم الإجراءات اللوجستية فقط، بل وضعت أيضًا مجموعة من التعليمات التي يجب على الحجاج اتباعها لضمان أداء مناسك الحج في بيئة آمنة وسليمة. من أهم هذه التعليمات، الالتزام التام بالتدابير الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية، بما في ذلك حمل التقارير الطبية للأدوية الشخصية. كما يجب الإفصاح عن أي مبالغ نقدية بحوزة الحجاج بما لا يتجاوز 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

الحرم الشريف: مكان عبادة ومراعاة

وفيما يتعلق بالحرمين الشريفين، تذكر وزارة الداخلية الحجاج بضرورة الامتناع عن التصوير داخل الحرمين وفقًا لتعليمات وزارة الحج السعودية، مع الالتزام الكامل بالقوانين المتعلقة بالصلاة وتنظيم التفويج إلى جسر الجمرات. ويأتي هذا في إطار ضمان الحفاظ على قدسية المكان وسلامة الحجاج.

سلامتك أولاً: وقاية من الإجهاد الحرارى

ومن جانب آخر، تحث وزارة الداخلية الحجاج على أخذ الحيطة والحذر فيما يخص التعرض لأشعة الشمس، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم والخروج في فترات ارتفاع درجات الحرارة، حرصًا على سلامتهم ومنع الإصابة بالإجهاد الحراري.

تيسير الرحلة: رسالة الوزارة لحجاج بيت الله



يأتى هذا الإعلان ضمن الجهود المستمرة من وزارة الداخلية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة سبل الراحة لهم لضمان أداء مناسك الحج في بيئة من النظام والتنظيم. وزارة الداخلية تؤكد أن التزام الحجاج بالتعليمات والإجراءات هو الأساس لرحلة حج آمنة وسلسة، وأن الحاج هو المسؤول الأول عن اتباع تلك الإرشادات لتفادي أية مخالفات قد تؤثر على تجربته الروحية.