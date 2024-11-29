شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسبانيا: لا نبيع أسلحة لإسرائيل.. والشرق الأوسط يحتاج السلام والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، لا نبيع أسلحة لإسرائيل والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام ولا تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ أكتوبر 2023، مؤكدا تواصلهم للتأكد من عدم وجود مبيعات.

وأضاف وزير الخارجية الاسباني في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، لا نسمح للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئنا وعلينا دعم الجيش اللبناني وهو ركيزة للاستقرار الداخلي ولتطبيق القرار 1701 بشكل كامل.

كما شدد وزير الخارجية الإسباني على أن وكالة أونروا لا بديل عنها وهى عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليونين من سكان غزة.