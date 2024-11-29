شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثامين 19 شهيدا بعد تراجع آليات الاحتلال من مناطق شمالى مخيم النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطيني في خبر عاجل، منذ قليل، بانتشال جثامين 19 شهيدا بعد تراجع آليات الاحتلال من مناطق شمالي مخيم النصيرات، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

كما تحدث إعلام إسرائيلي عن أن الجيش يوسع نطاق عملياته في شمال قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.