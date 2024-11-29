شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السفارة الفلسطينية بالقاهرة: الدور المصرى فى قضيتنا "مشرف" والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الناجي مستشار سفارة فلسطين في مصر، إنّه لا يمكن اختزال الحديث عن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود تطابق بين مصر وفلسطين في التاريخ والجغرافيا والمصير.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، مقدمي برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بالأمس، كان لدينا واحدة من أهم الفعاليات التي أقيمت في مصر، وتناولنا الارتباط الثقافي والفكري كمكون رئيسي ربط الشعبين المصري والفلسطيني قبل النكبة».

وتابع: «هذا الارتباط كان له امتدادات بعيدة المدى حتى وصلنا إلى هذا اليوم، فنحن نتحدث عن ارتباط مجتمعي وتاريخي ويقين بأن المصير المشترك وهو ما يظهر جليا في الفترة الحالية من المواقف المصرية المشرفة على المستوى الرسمي ومستوى النخب والمفكرين والمستوى الشعبي».

وأوضح: «نتحدث عن خطوات ملموسة وواضحة والدور المصري في بذل كل الجهود من أجل إيقاف هذه الحرب في أسرع الوقت، حيث تعمل مصر على الوقف الفوري والمستدام لهذه الحرب».