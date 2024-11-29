شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: سوق اليوم الواحد بإمبابة يخدم الحى والمنيرة الغربية والوراق والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انعقاد سوق اليوم الواحد يوم الجمعة بشكل أسبوعي، على أن يتم إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقى أيام الأسبوع، مشيراً إلى أن سوق اليوم الواحد في إمبابة يخدم أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، على هامش افتتاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، صباح اليوم الجمعة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأكد محافظ الجيزة، أن بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من الأحياء الأخرى، على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة تباعًا.