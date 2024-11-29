شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الدولى لمعهد الأورام يناقش كل جديد فى العلاج وتوفير العلاج بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فاعليات المؤتمر الدولي السنوي للمعهد القومي للأورام، بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتور حسام كامل الرئيس الأسبق لجامعة القاهرة، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار) والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

وشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اللواء طبيب طارق النجدي مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور عمر شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في علاج الأورام.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، الدور المهم الذي يقوم به المعهد القومي للأورام كأحد أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة، مؤكدا على الخدمات الجليلة التي يقدمها المعهد لمرضى السرطان في مصر والمنطقة، وبما يتطلب الارتقاء المستمر بمستوى الرعاية الصحية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى قرب اكتمال المرحلة الأولى من مشروع مستشفى 500 500 بالشيخ زايد والذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، متطلعا إلى البدء في تشغليه مع حلول شهر رمضان، وسوف يمثل نقلة نوعية في علاج الأورام، مؤكدًا على أهمية تكاتف الجهود لدعم إنطلاق هذا المشروع الذي سيخدم بالمجان قطاع عريض من المرضى.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن للمعهد القومي للأورام دور فاعل في كل المبادرات الرئاسية والمجتمعية، وأساتذته يشاركون بقوه في القوافل الطبية والقوافل التنموية الشاملة التي تطلقها جامعة القاهرة وتجوب بها مختلف محافظات الجمهورية، بما فيها المناطق الحدودية.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن عدد المترددين علي المعهد القومي للأورام يبلغ 350 ألف مريض، وهو يعالج سنويا حوالي 30,000 مريض، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية والعلاجية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومي للأورام، إن المؤتمر السنوي للمعهد يستهدف عرض كل ما هو جديد في مجال الأورام وتوفير العلاج المناسب للمريض المصري بدون تحمله أية تكاليف، مشيرًا إلى أن المعهد القومي للأورام هو أكبر معهد لعلاج الاورام في الشرق الأوسط يضم 4 مستشفيات وزادت توسعات المعهد إلى 300 ألف متر، وسيزيد الطاقة الاستيعابية إلى 1200 سرير ويساهم في تدريب الأطباء وكافة أطقم التمريض.

وأكد عميد المعهد القومي للأورام، حرص المعهد على دعم مرضى الأورام بجميع فئاتهم خلال جميع مراحل التعامل معهم بتقديم مختلف الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتدعيمية عن طريق فرق عمل فعالة باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية طبقا للمعايير العالمية.