شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات وزارة الداخلية للحجاج: التزام كامل لضمان أداء مناسك حج 2025 والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرصها على تسهيل رحلة الحج لأبناء الوطن الأعزاء، أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من التعليمات والتحذيرات المهمة التي يجب على الفائزين في قرعة حج 1446هـ / 2025م اتباعها، لتجنب أي مخالفات أو مشكلات قد تؤثر على أدائهم لفريضة الحج.

الالتزام بالتكاليف والمستندات: البداية التنظيمية للمناسك

أعلنت الوزارة عن تحديد مواعيد سداد تكاليف حج القرعة، حيث تبدأ عملية السداد من السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى الأحد 22 ديسمبر 2024. المبلغ الإجمالي هو 220,300 جنيه مصري، ويشمل كافة تكاليف الحج باستثناء تذاكر الطيران، التي سيتم تحديد سعرها لاحقًا. أما عن طرق السداد، فيمكن للحجاج تسديد المبلغ عبر فروع البنوك الوطنية أو مكاتب البريد المصرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، لكن يجب على الفائزين التأكد من السداد خلال الفترة المحددة، حيث إن عدم السداد في الوقت المناسب يعد تنازلاً عن فرصة الحج دون أي مسؤولية على الوزارة.

المستندات المطلوبة: خطوات لضمان سلامة الإجراءات

من أجل إتمام الإجراءات بنجاح، حددت الوزارة المستندات الأساسية التي يجب على الفائزين تقديمها، تشمل هذه المستندات جواز سفر دولي مميكن ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، مع ضرورة التحقق من خلو الجواز من الثقوب ووجود صفحات فارغة، بالإضافة إلى إيصال سداد التكاليف، بطاقة صحية تثبت تطعيم الفائز ضد الالتهاب السحائي، شهادة التحصين ضد فيروس كورونا (لمن هم فوق 65 عامًا)، وتقرير طبي معتمد يوضح الحالة الصحية.

التعليمات المهمة للحجاج: التزام كامل لحج آمن ومنظم

وفي إطار الاهتمام الكامل بسلامة الحجاج، توجه وزارة الداخلية مجموعة من التعليمات الهامة التي يجب اتباعها أثناء أداء المناسك. على الحجاج الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من قبل السلطات السعودية، خاصة في ظل المخاطر الصحية العالمية، من الضروري أيضًا أن يحمل الحجاج التقارير الطبية الخاصة بالأدوية التي يصطحبونها معهم، والإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم بما لا يتجاوز 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

منع التصوير والتزام بالصلاة: جو روحاني منظم

كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة الامتثال لتعليمات المملكة العربية السعودية، التي تمنع التصوير داخل الحرمين الشريفين، وتحث الحجاج على احترام تنظيم الصلاة في الأماكن المقدسة، وحثت الوزارة الحجاج على الالتزام بالتعليمات الخاصة بتنقلاتهم من المخيمات إلى جسر الجمرات لأداء مناسك الرمي، وكذلك تجنب التزاحم أو الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة تجنبًا للإصابات الناتجة عن الإجهاد الحراري.

حج آمن بنظام كامل

تأتي هذه التحذيرات والإجراءات في إطار الجهود المستمرة من وزارة الداخلية لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وضمان أداء مناسك الحج بأعلى درجات النظام والراحة. وفي الوقت نفسه، تؤكد الوزارة أن التزام الحجاج بالتعليمات والإجراءات المحددة هو السبيل الوحيد لضمان رحلة حج آمنة وميسرة، وأن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحاج في اتباع كافة الإرشادات والمستلزمات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.