شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات الروسية: الناتو ينشر مراكز تدريب في أوكرانيا لتعبئة نحو مليون جندي والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المخابرات الخارجية الروسية أن الغرب سينشر نحو 100 ألف عنصر في إطار ما يعرف بوحدة حفظ السلام في أوكرانيا، والناتو يتجه لتجميد الصراع في أوكرانيا بهدف استعادة القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت إن الناتو يميل لجعل الصراع في أوكرانيا مستداما لإنهاك روسيا والناتو ينشر مراكز تدريب في أوكرانيا لتعبئة نحو مليون جندي.