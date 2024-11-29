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المخابرات الروسية: الناتو ينشر مراكز تدريب في أوكرانيا لتعبئة نحو مليون جندي

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 09:36 ص

أكدت المخابرات الخارجية الروسية أن الغرب سينشر نحو 100 ألف عنصر في إطار ما يعرف بوحدة حفظ السلام في أوكرانيا، والناتو يتجه لتجميد الصراع في أوكرانيا بهدف استعادة القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

وقالت إن الناتو يميل لجعل الصراع في أوكرانيا مستداما لإنهاك روسيا والناتو ينشر مراكز تدريب في أوكرانيا لتعبئة نحو مليون جندي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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