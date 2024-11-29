شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، منذ قليل، أسواق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين

وتعد أسواق اليوم الواحد، إحدى أدوات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، إذ تعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد لتوفير كافة السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى وبدأت المبادرة على مدار الأسابيع الماضية فى الإسكندرية ومناطق مدينة نصر وحلوان بمحافظة القاهرة.

ويوفر سوق اليوم الواحد، احتياجات المواطنين من السلع الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بتخفيضات تصل لـ30%.

وتستهدف محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة التموين تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، لتحقيق أكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين



جانب من الافتتاح