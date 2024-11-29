شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى يستقبل رئيس هيئة تمويل العلوم لبحث التعاون وحل المشكلات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بزيارة كلية طب قصر العيني، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة وكلية طب قصر العيني.

وتم خلال اللقاء التطرق في الحديث إلى مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تنشيط وزيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في البحوث والدراسات العلمية، بالإضافة إلى دراسة آليات الحصول على المنح من الهيئة وتطوير المنح البحثية القائمة داخل الكلية.

وأوضحت كلية طب قصر العينى تهدف الزيارة إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال البحث العلمي في مصر من خلال توفير الدعم اللازم للباحثين في كلية طب قصر العيني، وتشجيع الباحثين على تقديم أفكار مبتكرة وأبحاث تسهم في حل المشكلات الصحية التي تواجه المجتمع. كما تسعى الهيئة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل اللازم للبحوث العلمية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم الأبحاث العلمية وتطويرها، مؤكدا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الكلية التي تهدف إلى تحقيق التميز في مجال الأبحاث الطبية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال ويهدف هذا التعاون إلى بناء شراكة استراتيجية تساهم في تطوير منظومة البحث العلمي في الكلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكوادر العلمية المؤهلة".

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عن بالغ تقديره لهذه الزيارة المثمرة، مؤكداً على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين الكلية والهيئة في دفع عجلة البحث العلمي إلى الأمام. وأكد على حرص الكلية على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الباحثين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، بما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة."

وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الكلية والهيئة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة والارتقاء بمستوى الأبحاث الطبية في مصر.