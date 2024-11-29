شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تنشر تقرير اجتماع لجنة الطوارئ بشأن ارتفاع حالات جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، إنه تم نشر التقرير الكامل للاجتماع الثانى للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية (2005)، بشأن ارتفاع مستويات جدرى القرود mpox 2024، والذى عقد فى 22 نوفمبر 2024.

وقالت المنظمة في البيان: "إنه على الرغم من بعض التقدم المحرز نحو السيطرة على انتشار جدرى القردى نتيجة لجهود الاستجابة الوطنية والدولية، فقد لاحظت اللجنة العدد المتزايد والانتشار الجغرافى المستمر لجدرى القرود، وخاصة تلك الناجمة عن عدوى فيروس جدرى القردة من النوع Ib (MPXV)؛ والتحديات التشغيلية فى الميدان والتى تحتاج إلى التزام وطنى أقوى؛ فضلاً عن الحاجة إلى بناء واستدامة استجابة متماسكة عبر البلدان والشركاء".

وأشارت اللجنة إلى أن الحدث لا يزال يلبى معايير الطوارئ الصحية العامة التى تثير قلقاً دولياً (PHEIC) وقدمت آراءها بشأن التوصيات المؤقتة المقترحة.

ووافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على نصيحة اللجنة بأن الحدث لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً للأسباب المفصلة فى البيان، وأصدر توصيات مؤقتة منقحة فيما يتعلق بهذه الحالة، والتى يتم تقديمها فى نهاية هذه الوثيقة.

يتم إصدار التوصيات المؤقتة للدول الأطراف التى تعانى من تفشى جدرى القرود، بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الدول التى يوجد فيها انتقال مجتمعى مستدام، وحيث توجد مجموعات من الحالات أو حالات متفرقة مرتبطة بالسفر من جدرى القرود المرتبطة بفصيلة Ib MPXV.

ومن المقرر أن تنفذ هذه التوصيات من قبل الدول الأطراف بالإضافة إلى التوصيات الدائمة الحالية بشأن جدرى القرود.