شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تنفيذ 793 مشروعًا لزيادة أسرة المستشفيات بـ344 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان المشروعات التى يتم تنفيذها لزيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات العامة والمركزية فى 27 محافظة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تنفيذ 793 مشروعا بإجمالى عدد 9206 أسرة بتكلفة 344.435.204 مليون جنيه.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ"الخليج 365"، إن الوزارة تعمل حاليا على تقييم المستشفيات القديمة على مستوى الجمهورية وتضع خطط واضحة لتطويرها ورفع كفاءتها، حيث تم اختيار محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية) للبدء فى تطوير المستشفيات القائمة بعدد 2 مستشفى فى كل محافظة، خلال العام المالى الحالى، كما تم إسناد تنفيذ 22 مكتب صحة مستقل كمرحلة أولى بهوية بصرية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى إنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطى 200 سرير، يتم الانتهاء من مشروعاتها بحلول عام 2027، وذلك بتكلفة 12.5 مليار جنيه، بمدن (الخصوص بالقليوبية، كفر الشيخ الجديدة، المرج بالقاهرة، سوهاج الجديدة، أبوحماد الشرقية، كفر الدوار بالبحيرة، قوص بقنا، القوصية بأسيوط، المنيا الجديدة، طلخا بالدقهلية).