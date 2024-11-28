شكرا لقرائتكم خبر عن البداية من إمبابة.. أسواق اليوم الواحد تنطلق غدًا فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق أسواق اليوم الواحد، غداً الجمعة 29 نوفمبر 2024، بمحافظة الجيزة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك بشارع الصوامع فى حى إمبابة.

وتعد أسواق اليوم الواحد، إحدى أدوات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، إذ تعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابى على السعر النهائي للمنتج ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وتستهدف أسواق اليوم الواحد، المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمختلف المحافظات، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظة الجيزة، حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة والثابتة في كافة الأحياء والمناطق خاصة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.

وأشار إلى انعقاد أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية) كمرحلة أولى لتحقيق أكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.