شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل "نجوين مينه هانج" نائبة وزير خارجية فيتنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مساء الخميس السيدة "نجوين مينه هانج" نائبة وزير الخارجية بجمهورية فيتنام الاشتراكية.

أكد الوزير عبد العاطى على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، منوهاً إلى الاحتفال بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام العام الماضي والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، معرباً عن التطلع لدفع التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري، أشار السيد وزير الخارجية إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال، كما نوه إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى حرص الجانب المصري على تعظيم الاستفادة من خبرات فيتنام في المجالات التي تتمتع بها بميزة نسبية، خاصة في ظل الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز بنية الاستثمار وتوطين الصناعة.

هذا، وقد عُقدت الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين مصر وفيتنام يوم ٢٨ نوفمبر، حيث ترأس الجانب المصري السفير/ احمد شاهين، مساعد وزير الخارجية لشئون دول آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي، فيما ترأس الوفد الفيتنامي السيدة "نجوين مينه هانج" نائبة وزير الخارجية، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مجتمعي رجال الأعمال من البلدين واتحاد الغرف التجارية والصناعات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.