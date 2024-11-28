شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات تحت القصف وآمال للتهدئة.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مفاوضات تحت القصف وآمال للتهدئة.. بعد سريان الهدنة.. فرحة العائدين لمنازلهم برفع الأعلام وإطلاق الزغاريد تذيب مرارة الدمار.. رغم التهدئة بلبنان غزة تئن من القصف والجوع".



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