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مفاوضات تحت القصف وآمال للتهدئة.. غدا في الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مفاوضات تحت القصف وآمال للتهدئة.. بعد سريان الهدنة.. فرحة العائدين لمنازلهم برفع الأعلام وإطلاق الزغاريد تذيب مرارة الدمار.. رغم التهدئة بلبنان غزة تئن من القصف والجوع".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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